الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: حريصون على تقديم لقاح كورونا للعاملين بالقطاع الصناعي

الأردن يبحث مع سوريا من أجل توفير كميات أكبر من المياه

انطلاق أعمال القمة الثلاثية في بغداد

الصحة : عطاءات صيانة لـ 6 مستشفيات حكومية

وزارة المياه تسمح بحفر الآبار الإرتوازية في الأغوار الجنوبية

رفع الجلسة في قضية 'الفتنة' إلى يوم الأربعاء

انتهاء توسعة صوامع الجويدة بسعة 255 ألف طن

إصابتان بـ' السلالة الهندية' لكورونا في فلسطين

إحباط تسلل مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى الأردن

الفرجات لـ الوكيل : الصحة تعتزم توفير فحص كورونا السريع خلال أيام

الأحد، 27-06-2021 12:39 م

الصحة تصدر بياناً بشأن وفاة مواطن بأسترازينيكا

6078274d4c59b7287b42ffe6


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، وفاة شخص يبلغ من العمر 66 عاما، الأحد، في مركز تطعيم الجامعة الأردنية، مؤكدة أنه "في الوقت الحالي لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو أي ربط بين الوفاة وتلقيه مطعوم كورونا".اضافة اعلان


وأضافت في بيان: "تدل المعلومات الأولية أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من مطعوم استرازينيكا بتاريخ 4/4/2021 وأن موعد الجرعة الثانية بتاريخ 27/6/2021 بعد 12 أسبوعا من الجرعة الأولى، وحدثت الوفاة بعد حوالي عشرة دقائق من تلقي الجرعة الثانية وأن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة".

وتابعت: "أجريت جميع التداخلات والإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المتوفى ولكن لم تتم الاستجابة وتوفي في مستشفى الجامعة الاردنية"، موضحة أنه "في الوقت الحالي لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو أي ربط بين الوفاة والمطعوم ولكن يتم الآن دراسة أسباب الوفاة والرجوع إلى الملف الطبي للمتوفى، وستقوم الوزارة بالإعلان عن كافة التفاصيل حال اكتمال المعلومات".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1039081918

الأردن يبحث مع سوريا توفير كميات أكبر من المياه

القمة-الثلاثية

إنطلاق أعمال القمة الثلاثية في بغداد

الصحة

الصحة : عطاءات صيانة لـ 6 مستشفيات حكومية

حفر_الابار_الارتوازية

وزارة المياه تسمح بحفر الآبار الإرتوازية في الأغوار الجنوبية

محكمة أمن الدولة

رفع الجلسة في قضية 'الفتنة' إلى يوم الأربعاء

383ca9db1551068d02be4a9545916d6d

انتهاء توسعة صوامع الجويدة بسعة 255 ألف طن

أخبار متعلقة
520213117418689272307

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

5202126173422415865101

وزارة الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

122020269488458550722

فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 3% في الاردن اليوم

520212317440133030188

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

5202127171116498840820

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن

وزارة الصحة 2)

توضيح هام من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا