الصحة تضيء مبناها باللون الأرجواني لدعم مرضى الزهايمر

الوكيل الاخباري - جرت ليل أمس الثلاثاء، إنارة مبنى وزارة الصحة، باللون الأرجواني الذي يرمز إلى مرض الزهايمر، كخطوة مميزة تعبّر عن دعم مرضى الزهايمر ونشر الوعي حول المرض، واستجابةً للحملات العالمية للتوعية بهذا المرض.



وتأتي إنارة مبنى الوزارة، في سياق الحملة الإعلامية للتوعية بمرض الزهايمر، التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وجمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر، التي بدأت اعتبارا من أيلول الجاري، وفق بيان صادر عن الجمعية الملكية للتوعية الصحية اليوم الأربعاء.

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