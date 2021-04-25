الصحة : تطبيق الحظر الذكي وتقليص ساعات الحظر الجزئي وتوصية جديدة حول عودة المدارس

الوكيل الاخباري - قال امين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي ان هناك انجازات كثيرة تم تحقيقها مؤكدا انه يجب عدم المغامرة لفتح القطاعات والغاء حظر التجول من جديد خوفا من عودة انتشار الفيروس مرة اخرى .

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واكد ان هناك عدة توصيات منها تقليص ساعات الحظر الجزئي اضافة الى تطبيق الحظر الذكي يوم الجمعة من كل اسبوع .

واكد البلبيسي انه يجب عدم التراخي ويجب الانتظار حتى تصل نسبة الفحوصات الايجابية الى 5% حتى تعود الحياة الى طبيعتها .

واشار الى ان الوصول الى الصيف الآمن لربما يتحقق في نهاية شهر حزيران القادم وليس في بدايته .

واضاف انه سيتم اعطاء اولوية للمعلمين في اخذ لقاح كورونا حتى تعود المدارس الى طبيعتها في الفترة القادمة .