الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين : الخصاونة سيجتمع اليوم بمجلس النواب لاتخاذ قرارات هامة حول رمضان وعيد الفطر

توجه للسماح بخدمة التوصيل للمطاعم خلال الحظر الشامل

الصحة : تطبيق الحظر الذكي وتقليص ساعات الحظر الجزئي وتوصية جديدة حول عودة المدارس

ورشة عن دور الإعلام في مواجهة الشائعات بلواء الكورة

عجلون: حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية

نقيب الفنانين يكشف لـ الوكيل تفاصيل وفاة الفنان متعب السقار

جرحى بإطلاق نار بولاية لويزيانا الاميركية

الحموري : الاسبوع القادم سيتم اعطاء مطعوم كورونا بالمجان

السفارة الأميركية توضح بشأن إرشادات السفر الى الاردن

ايطاليا: انخفاض مؤشر الحالات الإيجابية اليومية المصابة بكورونا

الأحد، 25-04-2021 12:11 ص

الصحة : تطبيق الحظر الذكي وتقليص ساعات الحظر الجزئي وتوصية جديدة حول عودة المدارس

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d


الوكيل الاخباري - قال امين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي ان هناك انجازات كثيرة تم تحقيقها مؤكدا انه يجب عدم المغامرة لفتح القطاعات والغاء حظر التجول من جديد خوفا من عودة انتشار الفيروس مرة اخرى .

اضافة اعلان
 

واكد ان هناك عدة توصيات منها تقليص ساعات الحظر الجزئي اضافة الى تطبيق الحظر الذكي يوم الجمعة من كل اسبوع .

 

واكد البلبيسي انه يجب عدم التراخي ويجب الانتظار حتى تصل نسبة الفحوصات الايجابية الى 5% حتى تعود الحياة الى طبيعتها .

 

واشار الى ان الوصول الى الصيف الآمن لربما يتحقق في نهاية شهر حزيران القادم وليس في بدايته .

 

واضاف انه سيتم اعطاء اولوية للمعلمين في اخذ لقاح كورونا حتى تعود المدارس الى طبيعتها في الفترة القادمة . 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202118142952805909847

توجه للسماح بخدمة التوصيل للمطاعم خلال الحظر الشامل

4202118172437606180125

ورشة عن دور الإعلام في مواجهة الشائعات بلواء الكورة

4202120181448703287134

عجلون: حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية

4202121223555198085336

عجلون: ورشة توعوية عبر تطبيق زووم حول العنف الرياضي

420211913732294425229

الحموري : الاسبوع القادم سيتم اعطاء مطعوم كورونا بالمجان

92020210734663188541

السفارة الأميركية توضح بشأن إرشادات السفر الى الاردن

أخبار متعلقة
320213185219406088766

الصحة : نسب الالتزام بأخذ لقاحات كورونا جيدة

3202130213239561868734

الهواري : دعم طبي جديد للاردن

c1839906-2c85-43a5-8458-2fec95626a7a

الصحة : 4333 شخصاً يتلقون الجرعة الثانية من لقاحات كورونا اليوم

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة : ننصح مرضى الضغط والسكري وامراض القلب باخذ المطاعيم ضد كورونا

WhatsApp Image 2021-03-29 at 6.05.25 PM (6)

ارتفاع مجمل وفيات كورونا في المملكة الى 6651 وفاة

sss

تكليف البلبيسي بمهام أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة