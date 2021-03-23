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الثلاثاء، 23-03-2021 10:38 ص

الصحة تطلب تطعيم طلبة ضد الكزاز والدفتيريا والتربية توضح الاجراءات

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الوكيل الإخباري- طلبت وزارة الصحة من وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطعيم الطلبة داخل المدارس كونه لم يتم تعليق دوام الإدارات فيها.

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وقال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، ان كوادر الوزارة ستبدأ بإعطاء الجرعة المدعمة الثالثة من مطعوم ثنائي الكبار (دفتيريا وكزاز)، لطلبة الصف العاشر وطلبة الحادي عشر الذين لم يتلقوا المطعوم .


وأضاف انه تم الطلب من وزارة التربية للإيعاز لمدراء ومديرات المدارس الحكومية للتواصل مع أولياء أمور الطلبة في هذين الصفين ، لارسال ابنائهم للمدرسة على شكل مجموعات لا تتجاوز الواحدة منها عشرة طلاب، في موعد يتم تحديده من قبل ادارات المدارس والمراكز الصحية التي تتبعها المدارس.


وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة تم الطلب من اداراتها التواصل مع اولياء امور طلبة الصفين العاشر والحادي عشر لإرسال ابنائهم للمدارس لغايات التطعيم بالتنسيق مع الاطباء المتعاقدين مع تلك المدارس.


وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وجميع الاشتراطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.


 




 

 


 

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