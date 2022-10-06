الصحة تطلب شراء خدمات أطباء اختصاص - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لشراء خدمات عدد من أطباء الاختصاص، للعمل في عدد من المستشفيات.

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وبيّن إعلان الديوان، أن مستشفى معان الحكومي يحتاج إلى ( اخصائي امراض قلب لتغطية العيادات، اخصائي جهاز هضمي، اخصائي جراحة دماغ واعصاب، اخصائي امراض باطني اعصاب).



وأشار إلى أن مستشفى الزرقاء الجديد يحتاج إلى (اخصائي امراض قلب وشرايين لإجراء عمليات القسطرة وتغطية العيادات، اخصائي باطني أعصاب، أخصائي جراحة صدر).



ومستشفى الطفيلة الحكومي يحتاج إلى اخصائي أمراض أطفال.



ومستشفى الايمان الحكومي في عجلون يحتاج إلى ( اخصائي امراض قلب لتغطية العيادات، اخصائي جهاز هضمي، أخصائي أمراض دم اطفال، اخصائي امراض باطني أعصاب، أخصائي أمراض الغدد الصم والسكري).



وأوضح الإعلان أنه تُستقبل الطلبات لمدة 14 يوماً اعتباراً من تاريخه.



وتاليا الشروط المطلوبة:

