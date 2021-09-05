الصحة تطلق حملة 'مدرستي الآمنة'

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة، وبالتعاون مع مشروع استدامة النظم الصحية، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الأحد، حملة إعلامية بعنوان "مدرستي الآمنة"، تحت شعار "تعليمنا مستقبلنا"، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة الهادفة للتوعية بالإجراءات الوقائية من انتشار عدوى كورونا بين طلبة المدارس.

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وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، الدكتور غازي شركس،، إن الحملة أطلقت تزامناً مع قرار فتح المدارس، والبدء بالتعليم الوجاهي، إذ تهدف الحملة التي تنفذها مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، إلى رفع مستوى الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية التي تضمنها البروتوكول الصحي للعودة إلى المدارس بين فئة طلبة المدارس، وفئة أولياء أمور الطلبة.



كما تهدف الحملة الإعلامية إلى توضيح إجراءات السلامة العامة الواجب الالتزام بها من قبل إدارة المدرسة، وذلك من خلال سلسلة فيديوهات ستبث خلال شهر أيلول الحالي، عبر وسائل إعلامية مختلفة ومنها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التنويهات الإذاعية التي سيتم بثها عبر الإذاعات المحلية، والإذاعات المدرسية.

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