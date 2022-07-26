الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بمرض السكري

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الأردنية لاختصاصي الغدد الصم والسكري والاستقلاب، والجمعية الأردنية للعناية بالسكري، وشركة "سانوفي"، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية بعنوان "كل تأخيرة ما فيها خيرة، ابدأ صح وسيطر على السكري".



وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الوضع الصحي بين فئات المجتمع الأردني، إلى جانب زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية وكيفية السيطرة على مرض السكري ومضاعفاته، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بالأثر الإيجابي للسيطرة عليه من خلال فحص الصائم بشكل دوري، وتحسين جودة حياة مريض السكري وتخفيف تكاليف العلاج.

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