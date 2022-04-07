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الخميس، 07-04-2022 12:05 م

الصحة تطلق فعاليات للتوعية الصحية

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس فعالياتها للتوعية الصحية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والذي يصادف السابع من نيسان من كل عام.اضافة اعلان


وأطلقت وزارة الصحة ممثلة بمديرية التوعية والإعلام الصحي في إدارة الرعاية الصحية الأولية حملتها الإعلامية للتوعية الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توقيع عريضة الكترونية تستهدف المجتمع المحلي والتي تحمل عنوان " لصحة أفضل لي ولعائلتي ومجتمعي " ،،، أتعهد بإتباع أنماط الحياة الصحية " .

وتدعو العريضة جميع فئات المجتمع المحلي لإتباع نمط حياة صحي ولاسيما الإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدني مثل رياضة المشي بشكل منتظم وضرورة إتباع نمط تغذية صحي.

وأكدت الوزارة أن ذلك ياتي إيماناً من بأن توحيد الجهود الوطنية والداعمين للقطاع الصحي سيحمي صحة الأجيال القادمة كما تخطينا جميعا تبعات جائحة كورونا بنجاح ليبقى وطننا الأردن دوماً بخير. 

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