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السبت، 17-04-2021 09:58 ص

صيف آمن

الصحة تطمئن الأردنيين بالعدول عن الإجراءات الصارمة

غ
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تفاؤل أردني ، بعودة الحياة إلى مجاريها ، والعدول عن الإجراءات الصارمة على ضوء تصريحات صحافية لعضو اللجنة الوطنية للأوبئة، في وزارة الصحة ، الدكتور بسام الحجاوي ، عندما قال أمس الجمعة "الأردن يتفاءل بانخفاض نسبة الإيجابية من الفحوص إلى أقل من 5% خلال أسبوعين أو ثلاثة، وأن نصل إلى صيف آمن قبل الموعد المحدد من قبل الحكومة 15 آيار/مايو 2021.

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مؤشرات تدلّ على أن "الموجه الحالية بدأت تنحسر من خلال أعداد الإصابات والوفيات ومعدلات الفحوص الإيجابية حتى الإدخال إلى المستشفيات.


وبين حجاوي، إلى أن معدلات الشفاء ترتفع من بداية العام حيث تجاوزت 625 ألفا من 681 ألف إصابة.

 

المعطيات آنفة الذكر ، تعتبر مرحلة للدخول في صيف آمن ، وهذا يعتبر مؤكدا في حال الالتزام بأوامر الدفاع التي أقرتها الحكومة منذ بدء الجائحة .

 

الأردنيون ينتظرون "بصيص الأمل" من أجل غدٍ مشرق ، ومن أجل حياة خالية من الطقوس الاجتماعية .

 

 

 




 

 


 

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