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الخميس، 29-10-2020 11:55 ص

الصحة تطمنئن الأردنيين حول وفيات وإصابات كورونا

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الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، الخميس، إن وضع الأردن بالنسبة لفيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، ولا تزال نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة ووضع المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن المعدلات المطمئنة.

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وأضاف شركس في تصريحات صحفية، أن "السبب الرئيسي لارتفاع عدد الإصابات هو دخول الأردن في مرحلة التفشي المجتمعي وعدم الالتزام الكافي من المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خاصة بعد التحول إلى سياسة العزل المنزلي.


وأوضح أنه "يجب على المعزولين منزلياً البقاء بالمنزل واتخاذ أساليب الوقاية بمجرد أن تصل نتيجته للفحص إيجابية".


وأشار شركس إلى أن "أسباب ارتفاع الوفيات يعود إلى الزيادة الواضحة في عدد الحالات المصابة، ووجود عوامل خطيرة تساهم بالوفاة مثل كبر السن والأمراض المزمنة المثبطة للمناعة وهي موجودة في أغلب حالات الوفاة".


وحول الحظر الشامل، أوضح شركس أن "أيام الحظر الشامل يظهر أثرها الكامل بعد أشهر، وحظر يوم ليس كحظر يومين، علماً بأن لها بعض الأثر الآن بتمحور الإصابات في المجمل بين 2000 و 3000 إصابة يومياً".


ونصح "المعزولين منزلياً ممن ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة بالغذاء الجيد المتوازن وتهوية غرفهم جيداً وتناول فيتامين c يومياً وخافضات الحرارة وأبرزها الباراسيتامول، أما من لديهم أعراض متوسطة أو شديدة فعليهم أخذ الرأي الطبي ومراجعة المستشفى لتقييم حالاتهم".


 




 

 


 

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