الصحة تعقد امتحان تنافسي للأطباء العامين

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الصحة الامتحان التنافسي لـ 1263 من الاطباء العامين بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، للالتحاق ببرامج الإقامة للاختصاصات الطبية بمستشفيات الوزارة.

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ونظمت الوزارة من خلال مديرية التعليم وتطوير الموارد البشرية، الامتحان التنافسي في قاعات الجامعة المحوسبة إلكترونيا والمهيأة بالتجهيزات المناسبة لسير الامتحان، مع الالتزام بشروط السلامة العامة والوقاية، حيث تم عقد الامتحان على جلستين بواقع 625 طبيبا لكل جلسة.



وقالت مدير التعليم وتطوير الموارد البشرية، الدكتورة رهام الحمود في بيان صحفي ، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه اليوم الجمعة، أن الأطباء المشاركين في الامتحان سيصار إلى توزيعهم حسب احتياجات المستشفيات لتعزيز النقص الحاصل في بعض الاختصاصات الطبية من خلال برامج إقامة على مستوى متقدم وبإشراف أخصائيين من ذي الكفاءة العالية.

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