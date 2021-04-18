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الأحد، 18-04-2021 10:42 ص

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

الصحة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد، عن أسماء عدد من المرشحين للتعيين الفوري.

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ودعت الوزارة المرشحين إلى ضرورة مراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة؛ وذلك لاستكمال إجراءات التعيين، مصطحبين الوثائق المدرجة أدناه على نسختين مصدقتين؛ وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.


وأكدت على ضرورة الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات مع الكفوف والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق أمان، لافتة إلى أنه كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا على أن تكون مباشرة العمل فورا.

 



 




 

 


 

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