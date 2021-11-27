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الصحة تعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ استعدادا للشتاء

السبت، 27-11-2021 08:12 م

الصحة تعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ استعدادا للشتاء

وزارة الصحة 2)


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، عن جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ والاستجابة، استعداداً لفصل الشتاء لهذا العام 20121- 2022 من خلال رفع قدراتها وجاهزيتها إلى أعلى درجاتها وبالمستوى المطلوب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن خطة الطوارئ التي أعدتها مديرية إدارة الأزمات في الوزارة، بالتنسيق مع مديري الشؤون الصحية في المحافظات والألوية ومديري المستشفيات الصحية، حرصت على توفير مخزون استراتيجي احتياطي من: الأدوية، والأمصال والمطاعيم، والمستهلكات الطبية، وفلاتر غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، والغازات الطبية، ولوازم المختبرات والأشعة والتخدير، ومستلزمات عيادات طب الأسنان.

وأكدت بنود الخطة اهمية جاهزية مولدات الطاقة الاحتياطية والسيارات، خاصة سيارات الإسعاف والنقل ووسائل الاتصال استعداداً لاستقبال الحالات في الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

وتسعى الوزارة إلى وضع خطة الطوارئ المسبقة لترجمة الاستعدادات المطلوبة إلى واقع ملموس من خلال وضع افتراضات محددة وبيان المهام والواجبات والإجراءات المطلوبة على جميع المستويات وإبراز دور التنسيق والتعاون الداخلي بين المؤسسات والوزارات الأخرى من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

وحددت اللجنة المركزية الرئيسية لغرفة عمليات الوزارة (مركز عمليات الطوارئ) برئاسة الأمين العام وعضوية مساعديه ومدير إدارة الأزمات، إضافة إلى لجان فرعية في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات لإدارة غرف عمليات الأزمة، لإرسال واستقبال التقارير والمعلومات والإشراف على سلامة تنفيذ الخطة في جميع المواقع التابعة لها وتوفير البدائل الممكنة عند الطلب بالسرعة الممكنة. 

وخصصت الوزارة ضمن خطتها أرقام هواتف طوارئ لاستعلام المواطنين يديرها مركز العمليات الرئيسية في الوزارة للتنسيق مع اللجان وضباط الارتباط في المراكز الفرعية في المحافظات والمستشفيات إضافة إلى تخصيص الخط الساخن للتواصل مركز عمليات الطوارئ.

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