الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 05:49 م

الصحة تعلن عن اجراءات وقرارات حكومية جديدة

الرئاسة


الوكيل الاخباري - اكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الوزارة أمهلت المتخلّفين عن الجرعة الأولى (10) أيام اعتبارا من اليوم الأحد، كما قامت اليوم بفتح باب أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايزر للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من المطعوم قبل تاريخ 10 تموز 2021، وذلك ضمن جهود مواجهة متحور دلتا.اضافة اعلان


وحول الوضع الوبائي، قال البلبيسي إن الوضع الوبائي في الأردن مستقرّ، خاصة إذا ما قارنا أرقام الأسبوع الماضي بسابقه، مشيرا في ذات السياق إلى أن معدل الانتشار انخفض من (1.3) إلى (0.9)، فيما زادت أعداد الادخالات إلى المستشفيات بنسبة 16% مقارنة بالأسابيع الماضية.

 




 

 


 

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