الصحة تعلن عن اسماء مراكز فحص كورونا الجمعة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز فحص كورونا (PCR) العاملة يوم الجمعة 2021/9/17 في المملكة حسب التالي:



العاصمة



مركز صحي عمان الشامل



مستشفى الامير حمزه



مستشفى البشير



مركز صحي الجبيهة



مادبا



المختبر لا يعمل وكذالك لا يوجد كادر للعمل



الزرقاء



مبنى مديرية الصحة



مركز صحي المشيرفة



مركز صحي الظليل



مستشفى الأمير فيصل



مستشفى الزرقاء الحكومي





المفرق



مستشفى المفرق الحكومي



مستشفى البادية الشمالية



مستشفى الرويشد



الرمثا



مركز صحي الرمثا الغربي



اربد



مديرية الصحة



مركز صحي قميم



مستشفى الأميرة بسمة



جرش



مركز صحي جرش الشامل



مركز صحي القادسية





عجلون



مركز صحي الامير حسن كفرنجة



مركز صحي عجلون الشامل

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