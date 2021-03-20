السبت 20-03-2021
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السبت، 20-03-2021 11:52 ص

تسمية فني تخدير

الصحة تعمم بمراقبة الأكسجين في مستشفياتها

وزارة الصحة
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - عمّمت وزارة الصحة على المستشفيات، بمراقبة كميات الأكسجين كل 6 ساعات، نتيجة للحاجة الماسة له في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، حيث زيادة نسبا إشغال الأسرّة بمصابي الفيروس.

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ووفق التعميم ، الذي اطلع "الوكيل الإخباري " عليه ، فإن الوزارة عممت بتسمية فني تخدير ليكون مسؤول عن مراقبة خزانات الأكسجين .

 

"ويتم إعطاء أوامر التعبئة عندما يصبح مستوى الأكسجين 50 بالمئة من سعة الخزان وخاصة في هذه الظروف التي يكثر فيها استهلاك الأكسجين".

 

 

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