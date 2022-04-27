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الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

الأربعاء، 27-04-2022 03:45 م

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

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الوكيل الإخباري - عممت وزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الصحية لرصد حالات اشتباه بإصابات التهاب كبدي غير معروف السبب، يصيب الأطفال دون سن 16عاما، وابلاغها حال الشكوك في أي حالة، وذلك عقب انتشار المرض في عدد من دول العالم.

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وقالت الوزارة في التعميم، إن معلومات وردت من مكتب منظمة الصحة العالمية تفيد أنه جرى رصد حالات إصابات بالتهاب كبدي غير معروف السبب في عدد من دول العالم، جميعها من عُمر شهر إلى 16 سنة.


وتتضمن أعراض الإصابة، وفق المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية، ارتفاعا في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ مع ظهور أعراض اليرقان والقيء والاسهال وآلام البطن، مبينة أنه تم استبعاد الاصابة بأنواع فيروسات الكبد A.B.C.D.E، وذلك عقب اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.


وأوضحت الوزارة أن الحالة المحتملة تعرف إذا عانى الطفل بعمر 16 سنة أو أقل من التهاب كبدي، ولم يجر تشخيصه بأي من فيروسات الكبد A.B.C.D.E، مع وجود ارتفاع في انزيمات الكبد (AST او AIT) أعلى من 500 وحدة دولية.


وأشارت الى أن الحالة المرتبطة وبائيا تعرف في حال تم تشخيصها كحالة التهاب كبدي حاد، ولم تشخص بأي من فيروسات الكبد A.B.C.D.E، في أي عُمر ولديه ارتباط وبائي مع حالة مماثلة.


وقالت الوزارة إن تعريف الحالة أولي، ويمكن تغييره بناء على تطور الحالات، والتغذية الراجعة من الحالات المسجلة خارج الأردن، مؤكدة أن المملكة لم تسجل أي حالة.

 




 

 


 

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