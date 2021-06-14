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الإثنين، 14-06-2021 09:40 ص

الصحة : تعيين 500 شخص من الكوادر الصحية قريبا

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتور نائل العدوان، على عدم وجود أي نقص في الكوادر الصحية التابعة للوزارة باستثناء التخصصات الفرعية، فيما تعكف الوزارة حاليا على تعيين 500 من الكوادر الصحية بينهم 150 طبيبا، فيما تضع إمكانياتها في حالة تأهب لمعالجة أي تدهور وبائي ناجم عن جائحة كورونا.

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وتوه العدوان إلى أن 484 طبيبا تم إلحاقهم ببرنامج الإقامة سيصار الى تعيين بدائل لهم، حيث سيعين جزء منهم في المستشفيات الميدانية لسد احتياجاته.
وبين أن الوزارة تعمل بجاهزية عالية وتراقب تطورات الحالة الوبائية ليتم تعزيز المستشفيات بكوادر او يتم نقل حالات في حال زاد معدل الاصابات او كان هناك ذروة جديدة في الفيروس، مشددا على أن الإجراءات ستكون سريعة في حال تطلب الأمر ذلك.


وأكد العدوان أن مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بدأت العمل بكامل طاقتها الاستيعابية منذ بداية حزيران الماضي.

 


 




 

 


 

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