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الخميس، 15-07-2021 04:42 م

الصحة تغلق 4 مطاعم ومقاهٍ لمخالفتها الإجراءات الصحية

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الوكيل الإخباري - أغلقت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 4 مطاعم ومقاهٍ، مخالفة للإجراءات الصحية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا، بسبب عدم الالتزام بقواعد السلامة بالتباعد حسب أمر الدفاع، ووجود أطفال قصّر تحت السن القانوني، وتقديم الأراجيل داخل المنشأة.اضافة اعلان


وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن الإغلاق جاء بموجب الصلاحيات المخولة إليها في قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته، والذي يحظر التدخين بأشكاله كافة في الأماكن العامة المغلقة، والالتزام بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت، وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لحين صدور قرار المحكمة وتصويب الأوضاع.

 




 

 


 

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