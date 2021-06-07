الصحة : تُفتح جميع القطاعات عند تطعيم أكثر من 70% من الأردنيين

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن عندما تصل المملكة إلى تطعيم أكثر من 70% من المواطنين عندها سيتم فتح القطاعات جميعها وذلك بتاريخ 1 أيلول .

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وأضاف البلبيسي، أن عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن ستكون عند إعطاء 4,5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، منوها إلى أن أي تراخي في الإجراءات الوقائية تعمل على التراجع عن خطة فتح القطاعات.



وقال إن الإجراءات الحكومية الأخيرة حول شروط فتح القطاعات ساهمت في ارتفاع إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا في الفترة الحالية.



