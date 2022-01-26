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الأربعاء، 26-01-2022 12:48 م

الصحة تُفعل خطة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن أرقام هواتف طوارئ لاستخدامها من قبل المواطنين خلال المنخفض الجوي للتبليغ عن الحالات الصحية الطارئة طيلة فترة المنخفض وعلى مدار 24 ساعة.

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وحددت الوزارة هذه الأرقام كما يلي:
- مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة 0778410186، 065065759
- مقسم وزارة الصحة 065200230 


وأكّدت وزارة الصحة عن اتخاذها كافة الإجراءات والترتيبات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الطارئة للمواطنين خلال المنخفض الجوي الذي تمر به المملكة.


وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى رفع قدراتها وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة خلال المنخفض الجوي بالتعاون مع الأجهزة المختصة وضمن خطة الوزارة للطوارئ والاستجابة التي وضعتها بداية فصل الشتاء.


وأشارت الوزارة إلى قيامها بالتعميم على مستشفياتها ومديريات الصحة لتفعيل خطة الطوارئ التي يتم بموجبها متابعة كافة الحالات الطبية الطارئة وتبليغ غرف العمليات في الوزارة لتعزيز المواقع الصحية بالاحتياجات المطلوبة على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الطبية والفنية.


وأوضحت أنه تم تفعيل غرف العمليات في المستشفيات ومديريات الصحة المرتبطة مع مركز العمليات في مركز الوزارة بالاضافة لوجود ضباط ارتباط من وزارة الصحة في مراكز عمليات المحافظات والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.


وأكدت الوزارة على توفر الكميات الكافية من الأدوية والعلاجات والمستهلكات الطبية وفلاتر غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ولوازم المختبرات والأشعة والتخدير والغازات الطبية والمحروقات (الديزل والغاز) وخدمات الإعاشة، وغيرها من الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الطارئة خلال المنخفضات الجوية.


كما أكدّت الوزارة على جاهزية مولدات الكهرباء الاحتياطية وسيارات الإسعاف والنقل المجهزة للعمل في ظروف المنخفضات الجوية ووسائل الاتصال استعداداً لاستقبال الحالات الطارئة خلال الظروف الجوية السائدة.

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