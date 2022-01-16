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الأحد، 16-01-2022 08:00 م

"الصحة" تقرر تأخير دوام مراكز التطعيم ضد كورونا حتى العاشرة صباحاً

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة الصحة تأجيل دوام مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك تأجيل دوام مراكز فحص كورونا (PCR)، يوم غد الاثنين الى الساعة العاشرة صباحا، وذلك نظرا للحالة الجوية السائدة.

 

كما قررت وزارة الصحة بالتعاون مع إدارة الازمات نقل مواعيد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 17، 18، 19 كانون الثاني 2022 في مراكز التطعيم لمحافظتي العاصمة واربد نظراً للحالة الجوية التي تؤثر على المملكة كما يلي: اضافة اعلان


حدائق الحسين الى قاعات يا هلا، حدائق الملك عبدالله المقابلين إلى صالة الأمير فيصل، حدائق الملك عبدالله الأول/ وادي صقرة إلى قاعة يا هلا 2، مدينة الحسن Drive thru إلى صالة مدينة الحسن، وتبقى مراكز التطعيم الأخرى تعمل كالمعتاد.

 




 

 


 

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