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الأربعاء، 30-12-2020 09:52 م

الصحة تقرر صرف مكافآت للأطباء المتدربين

عبيدات


الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء صرف مكافآت للأطباء المتدربين (الامتياز) في الطب البشري وطب الاسنان الذين تم الحاقهم بالعمل خلال عام 2019 في مستشفيات الوزارة.

وجاء القرار بصرف تلك المكافآت الشهرية لمن لم تصرف لهم، والبالغ عددهم 1155 طبيب امتياز، وذلك اعتبارا من تاريخ المباشرة، ولغاية انهاء فترة التدريب المقررة.

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 يشار ان "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" كان قد اثار مشكلة التأخر في صرف مكافآة الأطباء المتدربين (الامتياز) ، وارسل الملاحظة الى وزير الصحة . 


 




 

 


 

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