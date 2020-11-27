الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 04:31 م

وفق الموجز الإعلامي

الصحة تكشف أعداد الوفيات والإصابات بكورونا الجمعة

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصحة الموجز الإعلامي ، اليوم الجمعة ، حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المملكة ، وفيما يلي التفاصيل: 

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• سُجِّلت (4580) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1442) في محافظة العاصمة عمّان.
- (867) في محافظة إربد، منها (146) في الرمثا.
- (648) في محافظة المفرق.
- (371) في محافظة جرش.
- (365) في محافظة الزرقاء.
- (186) في محافظة مأدبا.
- (158) في محافظة الطفيلة.
- (146) في محافظة البلقاء.
- (138) في محافظة الكرك.
- (126) في محافظة عجلون.
- (72) في محافظة معان، منها (26) في البترا.
- (61) في محافظة العقبة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (207,601) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,694) حالة.
- سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,570) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (234) حالة، فيما غادرت (194) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,092) حالة، منهم (485) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,750) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (140,400) حالة.
- تمّ إجراء (26,257) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,487,561) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,4%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).

 

 

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