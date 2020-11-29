الصحة تكشف اسباب انخفاض حالات كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا المستجد في الاردن انخفض اليوم الى 63041 حالة، بعد أن سجّل 65373 أمس السبت.وأكد الدكتور شركس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تحمل المواطنين المسؤولية ووعيهم المنشود كان السبب الذي يكمن وراء انخفاض عدد الحالات والذي تحقق بالتزام المواطنين بسبل الوقاية والاحتراز ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.وأشار إلى أنه تم التواصل مع جميع الحالات المصابة بكورونا واعطاؤهم ارشادات للعزل المنزلي، بالإضافة الى التأكد من سلامتهم بشكل تام.وعرف شركس الحالة النشطة بأنها الحالة المثبتة ايجابيا بفحص (pcr) لفيروس كورونا سواء كانت في العزل المنزلي او في المستشفى، فيما تصبح غير نشطة عندما تكمل العزل المنزلي لمدة 10 ايام لمن ليس لديه اعراض او 13 يوما لمن لديه اعراض بشرط ان تكون الايام الثلاثة الأخيرة بدون اعراض، محذرا من الاختلاط غير المسؤول للحالات المعزولة منزليا لضمان عدم حدوث أي انتكاسة.