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الثلاثاء، 21-06-2022 03:08 م

الصحة تكشف الأعراض التي يعاني منها مدمن المخدرات

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الوكيل الإخباري - حذرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة من خطر تعاطي المخدرات والأضرار الناجمة عنه التي يمكن من خلالها التعرف على مدمن المخدرات.

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وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إن تعاطي المخدرات يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين.

 

وأضافت تؤدي المخدرات أيضا إلى التعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة، وحدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة.

 

كما حذرت من خطر تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم، بالإضافة إلى وقوع اضطرابات في الجهاز الهضمي وفقدان الشهية مما يؤدي إلى الهزال والشعور بعد الاتزان.

 




 

 


 

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