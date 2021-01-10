الأحد 10-01-2021
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الأحد، 10-01-2021 08:51 م

الصحة تكشف الأعراض الجانبية لمن يحصل على لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، الأحد، إنّ لقاح "سينوفارم" الذي أنتجته شركة صينية، "فيروس كورونا مقتول" ويعطى على جرعتين في العضل بفارق 21 يوما.
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وأضاف شركس، خلال برنامج "صوت المملكة"، أنه "بعد إعطاء الجرعتين للشخص يتم تكوين أجسام مضادة للفيروس".

وتابع، أن الفيروس المقتول يتعرف عليه الجهاز المناعي لدى الإنسان ويبدأ بتكوين أجسام مضادة له دون أن يحدث إصابة بكورونا، وهذا هو الهدف من اللقاح المقتول، حيث إنه يُعطي شكل وتكوين الفيروس للجهاز المناعي ليبدأ بتكوين الأجسام المضادة.

وأشار شركس إلى أن "اللقاح المقتول آثاره الجانبية تتمحور في موضع الحقن من ألم وتورم واحمرار، وقد يحدث تعب عام وصداع وارتفاع في درجة الحرارة".
 

 




 

 


 

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