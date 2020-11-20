الجمعة 20-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة : 447 مصابا بكورونا على أسرة العناية الحثيثة

نقابة الاطباء تنعى استشاري التخدير احمد ابو الرب

الصحة : إدخال 240 مصابا بكورونا للعلاج في المستشفيات

موعد انتهاء فرض حظر التجول الشامل

الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

القطامين يكشف شروط عودة فرض الحظر الشامل

وفاة عالم تفسير القرآن الاردني مصطفى المشني بكورونا

توضيح حول تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل

علامة مبشرة للقاح فايزر ضد كورونا

مجد شويكة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

الجمعة، 20-11-2020 05:00 م

الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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تاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4940) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1688) في محافظة العاصمة عمّان.
- (894) في محافظة إربد.
- (456) في محافظة الزرقاء.
- (339) في محافظة عجلون.
- (337) في محافظة المفرق.
- (330) في محافظة الكرك.
- (244) في محافظة جرش.
- (202) في محافظة البلقاء.
- (182) في محافظة مأدبا.
- (95) في محافظة الطفيلة.
- (93) في محافظة العقبة.
- (80) في محافظة معان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (174,335) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (68,385) حالة.
- سُجّلت (63) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,116) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (240) حالة، فيما غادرت (217) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,213) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3,554) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (103,834) حالة.
- تمّ إجراء (22,814) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,315,758) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (21,65%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).
 

 




 

 


 

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