الصحة تكشف شروط الوصول الى بر الأمان والعودة للحياة الطبيعية

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الوكيل الاخباري  - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة إن الأرقام الأخيرة حول اصابات ووفيات فيروس كورونا في الاردن "مبشرة"، والانخفاض مستمر بالعدد التراكمي للإصابات، ونسبة الفحوصات الإيجابية تنخفض، وكذلك عدد الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات انخفضت عن 3 آلاف، وأيضا نسبة الإشغال في أسرّة العناية الحثيثة أصبحت أقل ضغطا، وكذلك الوفيات. 
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واضاف شركس  : "المؤشرات تدل على انحدار المنحنى الوبائي لكن يجب أن نكون ملتزمين ومتفائلين بحذر، ولا نهمل جوانب الوقاية والتباعد ولبس الكمامة، والتسجيل على المنصة لتلقي المطعوم".

وأوضح، أن "مؤشر الإيجابية لا يزال في حدود 12% أي لا يزال مرتفعا، ولا نطمئن لانخفاض مستوى العدوى في البلد إلا إذا انخفض مؤشر الإيجابية 5% فما دون".

وتابع، أن "وصول مؤشر إيجابية الفحوصات إلى أقل من 5% يحتاج لأسابيع، والاستمرار بالالتزام، ممكن أن يكون هناك فك لبعض التقييدات ، لكن بالمدى المنظور لم ينخفض المنحنى بنسبة كافية ليصبح لدينا انفتاح وفتح قطاعات، ممكن أن يكون بعض الانفراجات لكن لا أتوقع إجراءات كبيرة بهذا الخصوص".

وأكد شركس، أن "هذه الأرقام هي مؤشرات انخفاض لاحتواء الموجة الحالية، لكن احتواء الوباء بشكل عام (بر الأمان) هو أخذ اللقاح لجميع من يقيم على أرض الأردن".

 




 

 


 

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