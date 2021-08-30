الصحة تكشف عن آلية الحفاظ على سلامة طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - قالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة الدكتورة سمر بطارسة انه خلال جائحة كورونا تعطل عمل المديرية لفترات طويلة، ما حدا بالمديرية إلى تعويض خدمات الصحة المدرسية بالتنسيق مع الادارات المدرسية لاعطاء مطاعيم دفتيريا وكزاز لطلاب العاشر والحادي عشر بالمدرسة، ولطلاب الصف الاول والثاني دفتيريا وكزاز والشلل الفموي .

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ولفتت بطارسة في تصريحات صحافية أن ذلك يكون من خلال المركز الصحي كأحد شروط التسجيل بالمدرسة.

واشارت الى انه اصبح الحصول على المطعوم في المراكز الصحية والخضوع لفحص طبي شامل يتضمن الفم والاسنان وقوة الابصار احد شروط التسجيل لطلاب الصف الاول منذ العام الدراسي 2008-2009، اما المدارس الخاصة فيتوجب عليها التعاقد مع طبيب للقيام بهذه المهمة خلال العام الدراسي.

وأشارت الى انه تم اعتماد هذه الآلية لطلاب الصف الاول لان الظروف داخل عيادة المركز الصحي تكون مناسبة للفحص الطبي الشامل وتواجد ولي امر الطالب معه يبعث الطمأنينة بنفس الطفل والشعور بالامان اكبر ويساعد في حال اكتشاف حالة مرضية لدى الطالب بتبليغ ولي الامر مباشرة وتحديد الاجراء الطبي المناسب.

واكدت بطارسة ان الخطة للعام الدراسي المقبل لتعويض النقص الحاصل بالخدمات الصحية جاهزة وستبدأ مع بدء العام الدراسي، مشيرة الى أن الفحص الشامل هذا العام سيغطي ما يقارب الـ600 الف طالب ليشمل المتخلفين عن المطعوم والفحص الشامل، لافتة الى ان المديرية كانت تخضع 450 الف طالب سنويا لهذا الفحص.

وبينت الى انه سيتم فحص طلاب الصف الاول والرابع والسابع والعاشر وسيتم اعطاء اولوية لمراجعة كرت التطعيم لطلاب الصف الثاني الاساسي والحادي عشر، كما ستبدأ المديرية بالتأكد من ان طلاب الصف الاول تم اعطاؤهم المطعوم من خلال المراكز الصحية كأحد شروط التسجيل ونفس الاجراء سيتم العمل به مع طلاب الصف الثاني واعطاء المطعوم لمن لم يحصل عليه، والصف العاشر سيتم اعطاؤهم المطعوم ومن لم يأخذ من طلاب الصف الحادي عشر لتعود نسبة التطعيم كما كانت عليه قبل الجائحة.

ونوهت بطارسة إلى ان من مهام المديرية متابعة البروتوكول الصحي بالمدارس الذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تقوم فرق ميدانية موزعة على مديريات الصحة كافة بزيارة المدارس لتزويد المديرية بتقارير يومية عن مدى التزام المدارس بالبرتوكول الصحي.