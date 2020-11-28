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السبت، 28-11-2020 12:01 م

قد يتم شراء المزيد من هذه الفحوصات مستقبلاً

الصحة تكشف عن إجراء جديد بسبب كورونا لمنع إرباك الأردنيين

فحص
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشف مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، السبت، عن قرب وصول 400 ألف فحص سريع للتفرقة بين فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية (Rapid antigen) إلى الأردن وقد يتم شراء المزيد من هذه الفحوصات مستقبلاً، وذلك منعا لإرباك الأردنيين .

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وأضاف شركس في تصريحات صحافية ، أن "الفحوصات سيتم توزيعها على أقسام الطوارئ في المستشفيات ولن توزع على المختبرات".

 

يشار أن الفحص عبارة عن مسحة تؤخذ من الأنف، ويتم وضع العينة مع مادة خاصة على شريحة صغيرة سهلة التنقل والحركة، وتظهر نتيجة الفحص إيجابي أو سلبي خلال 10-15 دقيقة"، مبيناً أن دقة الفحص الجديد تقترب من دقة فحص (PCR)، وكلفته قد لا تتجاوز الـ 10 دنانير.


ويسهل الفحص الجديد عملية تصنيف المرضى في هذه الأقسام سريعاً إلى غرف العزل في حال ظهرت نتيجة الشخص "إيجابي" أو إلى القسم المختص في حال كانت النتيجة "سلبية".


وزير الصحة نذير عبيدات، قال إن الفحص السريع لكورونا ليس فحصا تشخيصيا لكوفيد-19، بل هو فحص سريع لغايات التمييز بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد، ويستخدم من قبل أطباء الطوارئ في المستشفيات.

 

 

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