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السبت، 27-02-2021 04:31 م

الصحة تكشف عن اجراءات قادمة للتعامل مع ازمة كورونا

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الوكيل الاخباري  - قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إنه سيتم تكثيف اعطاء اللقاحات في الأردن وفور زيادة المخزون ولكن ضمن الأولويات الموضوعة.
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وأضاف شركس في تصريحات لقناة المملكة السبت، أنه وفور زيادة المخزون سيتم توسيع عمليات التطعيم وشمول أعمار أقل من 65 عاماً، وتغطية كافة الكوادر الصحية التي تتعامل مع كورونا.

وبين أن المطاعيم في الأردن لم يثبت عدم فعاليتها ضد السلالة المتحورة من كورونا.

وشدد على أن الوزارة ماضية في اعطاء لقاح كورونا، وتتابع أي مستجدات بخصوص الطفرات الجديدة.

 




 

 


 

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