الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

موسكو لا تستبعد إعادة النظر في عقوبات مجلس الأمن ضد طالبان

البيئة تطلق مشروع الاحتفاظ بالهطولات المطرية في الأردن

إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

شاهد لحظة وصول جلالة الملك للقاء أبناء وبنات البادية الوسطى - فيديو

إعفاء رخص لافتة موقع البناء من الرسوم المترتبة عليها لسنوات سابقة

غرفة تجارة العقبة تفتح باب السوق الامريكي للصناعات والخدمات الوطنية

الامن العام : إصابة بالغة بحادث دهس

الصحة تكشف عن تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة

توضيح حكومي حول الزامية الجرعة الثالثة

الإثنين، 04-10-2021 04:54 م

الصحة تكشف عن تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة

920214192520718256150


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزار الصحة، الدكتور غازي شركس، إن الوزارة تجري حاليا تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة وسيتمّ تحديد المراكز حال تجهيز الفرق والمطاعيم وخطة اعطائها، مبيّنا أنه وفور الاعلان عن ذلك يمكن للشخص أن يتوجه إلى أي مركز يتمّ الاعلان عن اعطاء الجرعة المعززة فيه، أو قد تلجأ الوزارة إلى ارسال الرسائل النصيّة.

ولفت إلى أن الجرعة الثالثة ستكون من نفس نوع المطعوم الذي تلقّاه الشخص سابقا، مؤكدا أن الوزارة تملك كميات كافية لاعطاء المطاعيم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

w

البيئة تطلق مشروع الاحتفاظ بالهطولات المطرية في الأردن

220192165247526805882

إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

pic_178732

شاهد لحظة وصول جلالة الملك للقاء أبناء وبنات البادية الوسطى - فيديو

3

إعفاء رخص لافتة موقع البناء من الرسوم المترتبة عليها لسنوات سابقة

e

غرفة تجارة العقبة تفتح باب السوق الامريكي للصناعات والخدمات الوطنية

أخبار متعلقة
920219145231566655324

شركس : إنجازات كبيرة للصحة في السيطرة على الأمراض السارية

رئاسة

وزارة الصحة تقرر التوسع ببرنامج تطعيم كورونا