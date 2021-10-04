الصحة تكشف عن تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزار الصحة، الدكتور غازي شركس، إن الوزارة تجري حاليا تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة وسيتمّ تحديد المراكز حال تجهيز الفرق والمطاعيم وخطة اعطائها، مبيّنا أنه وفور الاعلان عن ذلك يمكن للشخص أن يتوجه إلى أي مركز يتمّ الاعلان عن اعطاء الجرعة المعززة فيه، أو قد تلجأ الوزارة إلى ارسال الرسائل النصيّة.



ولفت إلى أن الجرعة الثالثة ستكون من نفس نوع المطعوم الذي تلقّاه الشخص سابقا، مؤكدا أن الوزارة تملك كميات كافية لاعطاء المطاعيم.

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