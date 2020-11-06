الصحة تكشف عن موقع لانشاء مستشفى ميداني في إربد

الوكيل الإخباري- قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، إن لجنة من وزارة الصحة زارت المستشفى للكشف على موقع مناسب للبدء بإنشاء مستشفى ميداني لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.



وبين الجمعة، أن المستشفى سيحوي 300 سرير منها 50 سريراً مخصصا للعناية الحثيثة.

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وأضاف أن الموقع المراد انشاؤه للمستشفى الميداني يقع داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا بالقرب من مستشفى الملك المؤسس، حيث لن يبعد عنه سوى مسافة قريبة للاستفادة من البنية التحتية والخدمات الطبية والتمريضية واللوجستية في رفد المستشفى الميداني بهذه الخدمات، مشيرا الى ان مساحة المستشفى الميداني ستقع على مساحة 10دونمات.



يذكر، أن المستشفى رفع عدد الاسرة المخصصة لمرضى كورونا الى 184 سريرا ويحوي على 60 جهاز تنفس اصطناعي منها 15 جهازاً خصصت لحالات فيروس كورونا فقط والبقية للحالات المرضية الاخرى المختلفة.



