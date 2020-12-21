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الإثنين، 21-12-2020 09:12 ص

الصحة تناقش اليوم تطورات ظهور سلالة جديدة من كورونا

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الوكيل الإخباري- تعقد اللجنة الوطنية للأوبئة، الاثنين، اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، التي بدأت تنتشر في بريطانيا وبناء على المعلومات الدقيقة والصحيح والمتوفرة سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، بحسب وزير الصحة نذير عبيدات.
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عبيدات، قال، إن الحكومة تراقب التطورات المتعلقة بظهور السلالة الجديدة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن أي إجراءات خاصة بالتعامل مع الطيران والقادمين من دول مثل بريطانيا.

وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة منير أبو هلالة الاثنين، إن "السفر من بريطانيا إلى الأردن مستمر ولم يتوقف إلى الآن".

وأشار وزير الصحة إلى أن "السيناريو الأقرب بعد معرفة المزيد عن هذا الفيروس، بأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، وطلب فحص الـ (بي سي آر) من القادمين من هذه الدول وحجر القادمين لأسبوع، ويمكن من أحد الإجراءات البديلة إذا لم تغلق الرحلات من هذه الدول أن يتم الاعتماد على فحص البي سي آر لكن لغاية الآن لا يوجد أي إجراء ولم يتخذ القرار بهذا الخصوص". 

عبيدات، أضاف "لغاية الآن لا يوجد معلومات كافية للحديث عن تطور مهم بما يتعلق بهذا الفيروس وخطورته، والخطورة دائما تدرس من نواحي هي مدى الانتشار ومدى تأثيره على شدة المرض، سبق وأعلن منذ أسابيع عن هذا التغير ومنظمة الصحة العالمية أكدت آنذاك أنه لن يكون هناك تغيير كبير بما يتعلق بتأثير هذا التغير على الوضع الوبائي".

"تعزيز القيود"

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها تسع في الدنمارك وحالة في كل من هولندا وأستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية التي اوصت اعضاءها ب"توسيع (قدراتهم) على تحديد ماهية سلالة" الفيروس قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن اخطارها.

وقررت دول أوروبية عدة الأحد، تعليق الرحلات الآتية من المملكة المتحدة بعد اكتشاف هذه السلالة "الخارجة عن السيطرة".


 




 

 


 

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