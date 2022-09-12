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الإثنين، 12-09-2022 09:46 ص

الصحة تنشر أعراض جدري القرود وطرق الوقاية

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة نصائح للتعامل مع جدري القرود وطرق الانتقال والوقاية منه.

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وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إن الفيروس ينتقل للإنسان من حيوانات برية متنوعة وتحدث العدوى من الحيوان إلى الإنسان ومن الإنسان للإنسان عن طريق التلامس المباشر لسوائل الجسم وقطيرات الرذاذ من خلال الاتصال اللصيق مع الشخص المصاب لمسافة أقل من متر.

 

وأضافت أن أعراض الإصابة بجدري القرود تبدأ بتورم العقد اللمفاوية إلى جانب وجود ألم عضلي، صداع، حمى، إرهاق، قشعريرة ثم ظهور طفح جلدي يبدأ بالوجه وباطن الكف والقدم.

 

أما عن طرق الوقاية، أشارت المديرية إلى أهمها وهي: النظافة الشخصية، الابتعاد عن الحيوانات، طهي اللحوم جيدا، الابتعاد عن الحالات المشتبه بها أو المصابة.

 

 

 




 

 


 

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