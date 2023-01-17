الصحة تنشر أهم ما يجب معرفته عن الانفلونزا الموسمية

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية التوعية بوزارة الصحة ارشادات ومعلومات هامة للتعامل مع الانفلونزا الموسمية.



وشرحت في منشور لها عبر حسابها الخاص في " فيسبوك " أن الانفلونزا فيروس موسمي يصيب الجهاز التنفسي ويتنقل بسرعة الى المخالطين في البيئة المحيطة سواء في المنزل أو العمل او المدارس .



واوضحت ان فترة الحضانة للانفلونزا تبدأ من وقت العدوى حتى بدء ظهور الأعراض وتتراوح عادة ما بين يوم الى أربعة أيام ، وان الشخص يكون ناقلاً للعدوى من يوم واحد قبل ظهور الأعراض ولغاية اسبوع من ظهورها .



واكدت ان انتقال العدوى تتم عبر رذاذ الشخص المصاب او ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم والأنف او العينين .



ونصحت باستشارة الطبيب المختص في حال الاصابة بالعدوى .



يذكر ان الاعراض العامة للانفلونزا تتمثل بارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ والإصابة بسعال (عادة ما يكون جافاً) وصداع وألم في العضلات والمفاصل وغثيان والتهاب الحلق وسيلان الأنف وفقاً لمنظمة الصحة العالمية .

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