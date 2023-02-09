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الخميس، 09-02-2023 11:19 ص

الصحة تنشر اجراءات للتعامل مع لسعة البرد

ما_أسباب_برودة_الأطراف


الوكيل الإخباري- نشرت مديرية التوعية والتثقيف في وزارة الصحة اجراءات ونصائح هامة للتعامل مع حالة التثليج "لسعة البرد " التي قد تصيب الأفراد نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة .

وشرحت في منشور لها عبر حسابها الخاص في "فيسبوك " أن التثليج هي حالة تنتج عن تعرض أجزاء من الجسم لدرجات الحرارة المنخفضة الشديدة (التجمد)، حيث يؤدي إلى تلف الجلد والأنسجة، وفقدان الشعور، وتغير لون المنطقة المتضررة، ويمكن أن تؤثر في أي جزء من أجزاء الجسم بما في ذلك الأنف، والأذن، والخدان، والشفتان؛ لكن أصابع اليدين والقدمين هي الأكثر شيوعًا .

وقدمت بعض النصائح والارشادات في حال الاصابة بتثليج الاطراف (لسعة البرد) :

- تجنب تدليك وحك الأطراف المصابة لان ذلك يزيد الحالة سوءا ويسبب الألم .

-حاول تدفئة الأجزاء المصابة باستعمال مغاطس الماء الدافىء لمدة نصف ساعة عدة مرات يومياً .

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