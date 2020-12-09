الصحة تنشر تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسعيرة إقامة مرضى COVID-19 في المستشفيات الخاصة.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تشمل الأسعار الموحدة للمرضى غير المشمولين بالتامين الصحي المدني للأردنيين (غير المؤمنين) وبناء على تنسيب لجنة المستشفيات الخاصة".

وتاليا الأسعار كما نشرتها الوزارة:



تشمل الأسعار الموحدة للمرضى غير المشمولين بالتامين الصحي المدني للأردنيين (غير المؤمنين) وبناء على تنسيب لجنه #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/QbU9N4EJNq #صحتك_بتهمنا تسعيرة إقامة مرضى COVID-19 في المستشفيات الخاصةتشمل الأسعار الموحدة للمرضى غير المشمولين بالتامين الصحي المدني للأردنيين (غير المؤمنين) وبناء على تنسيب لجنه #المستشفيات_الخاصة December 9, 2020



