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الأربعاء، 09-12-2020 01:12 م

الصحة تنشر تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسعيرة إقامة مرضى COVID-19 في المستشفيات الخاصة.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تشمل الأسعار الموحدة للمرضى غير المشمولين بالتامين الصحي المدني للأردنيين (غير المؤمنين) وبناء على تنسيب لجنة المستشفيات الخاصة".

 

وتاليا الأسعار كما نشرتها الوزارة: 

 

 


 




 

 


 

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