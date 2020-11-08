الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4519) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2317) في محافظة العاصمة عمّان.
- (828) في محافظة الزرقاء.
- (439) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.
- (203) في محافظة الكرك.
- (177) في محافظة العقبة
- (133) في محافظة البلقاء.
- (126) في محافظة المفرق.
- (113) في محافظة معان، منها (37) في البترا.
- (79) في محافظة جرش.
- (72) في محافظة مأدبا.
- (27) في محافظة الطفيلة.
- (5) في محافظة عجلون.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (109,321) حالة.
- سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,233) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (230) حالة، فيما غادرت (179) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,959) حالة، منهم (378) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (23,056) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,040,687) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (19.6%).
إجراءات أخرى:
- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).