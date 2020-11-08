الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (4519) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2317) في محافظة العاصمة عمّان.- (828) في محافظة الزرقاء.- (439) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.- (203) في محافظة الكرك.- (177) في محافظة العقبة- (133) في محافظة البلقاء.- (126) في محافظة المفرق.- (113) في محافظة معان، منها (37) في البترا.- (79) في محافظة جرش.- (72) في محافظة مأدبا.- (27) في محافظة الطفيلة.- (5) في محافظة عجلون.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (109,321) حالة.- سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,233) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (230) حالة، فيما غادرت (179) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,959) حالة، منهم (378) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (23,056) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,040,687) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (19.6%).إجراءات أخرى:- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).