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السبت، 24-07-2021 11:28 م

الصحة تنشر قائمة لمراكز تعطي الجرعة الأولى لفوق 12 عاما

الصحة


الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة السبت قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطعوم فايزر الجرعة الاولى ضد فيروس كوفيد-19 وذلك ليوم الأحد الموافق 25/7/2021،  للأعمار من 12 عاماً فما فوق، وبدون موعد مسبق : اضافة اعلان

 
 
المركز الثقافي اربد
اربد
فايزر / بيونتيك
جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية
اربد
فايزر / بيونتيك
نادي اتحاد الرمثا
اربد
فايزر / بيونتيك
جامعة البلقاء التطبيقية - صالة النشاطات الرياضية - بوابة 4
البلقاء
فايزر / بيونتيك
مركز صحي عين الباشا الشامل
البلقاء
فايزر / بيونتيك
جامعة الزرقاء - مسرح زاركي بوابة 4
الزرقاء
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الحسا الشامل
الطفيلة
فايزر / بيونتيك
المستشفى الاستشاري
العاصمة
فايزر / بيونتيك
المستشفى الإيطالي
العاصمة
فايزر / بيونتيك
بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7
العاصمة
فايزر / بيونتيك
جامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشمالية
العاصمة
فايزر / بيونتيك
جامعة الزيتونة - قاعة الصالة الرياضية - بوابة1
العاصمة
فايزر / بيونتيك
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا
العاصمة
فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1
العاصمة
فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مركز صحي ابو نصير الشامل
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مركز قرية اورنج الرقميةمن داخل السيارةدوار الداخليه_Orange Digital Village_Drive Through
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى الأهلي
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى الجزيرة
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى الرشيد
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى الشرق الاوسط للعيون
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى الكندي
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى المقاصد الخيرية
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى عبدالهادي
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى فلسطين
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى ماركا التخصصي
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مستشفى ومركز الخالدي الطبي
العاصمة
فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة
العقبة
فايزر / بيونتيك
مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري
الكرك
فايزر / بيونتيك
مركز صحي برما
جرش
فايزر / بيونتيك
مستشفى الاميرة هيا العسكري
عجلون
فايزر / بيونتيك
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي
المفرق
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الزعتري الشامل
المفرق
فايزر / بيونتيك
مركز صحي شمال مأدبا الشامل
مأدبا
فايزر / بيونتيك
مركز صحي البتراء الشامل
معان
فايزر / بيونتيك
مركز صحي معان الشامل
معان
فايزر / بيونتيك

 




 

 


 

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