الصحة تنشر قائمة لمراكز تعطي الجرعة الأولى لفوق 12 عاما

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نشرت وزارة الصحة السبت قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطعوم فايزر الجرعة الاولى ضد فيروس كوفيد-19 وذلك ليوم الأحد الموافق 25/7/2021، للأعمار من 12 عاماً فما فوق، وبدون موعد مسبق :المركز الثقافي اربداربدفايزر / بيونتيكجامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضيةاربدفايزر / بيونتيكنادي اتحاد الرمثااربدفايزر / بيونتيكجامعة البلقاء التطبيقية - صالة النشاطات الرياضية - بوابة 4البلقاءفايزر / بيونتيكمركز صحي عين الباشا الشاملالبلقاءفايزر / بيونتيكجامعة الزرقاء - مسرح زاركي بوابة 4الزرقاءفايزر / بيونتيكمركز صحي الحسا الشاملالطفيلةفايزر / بيونتيكالمستشفى الاستشاريالعاصمةفايزر / بيونتيكالمستشفى الإيطاليالعاصمةفايزر / بيونتيكبيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7العاصمةفايزر / بيونتيكجامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشماليةالعاصمةفايزر / بيونتيكجامعة الزيتونة - قاعة الصالة الرياضية - بوابة1العاصمةفايزر / بيونتيكديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركاالعاصمةفايزر / بيونتيكقاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1العاصمةفايزر / بيونتيكقاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1العاصمةفايزر / بيونتيكمدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Throughالعاصمةفايزر / بيونتيكمركز صحي ابو نصير الشاملالعاصمةفايزر / بيونتيكمركز قرية اورنج الرقميةمن داخل السيارةدوار الداخليه_Orange Digital Village_Drive Throughالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى الأهليالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى الجزيرةالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى الرشيدالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى الشرق الاوسط للعيونالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى الكنديالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى المقاصد الخيريةالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى عبدالهاديالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى فلسطينالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى ماركا التخصصيالعاصمةفايزر / بيونتيكمستشفى ومركز الخالدي الطبيالعاصمةفايزر / بيونتيكمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبةالعقبةفايزر / بيونتيكمستشفى الامير علي بن الحسين العسكريالكركفايزر / بيونتيكمركز صحي برماجرشفايزر / بيونتيكمستشفى الاميرة هيا العسكريعجلونفايزر / بيونتيكالملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضيالمفرقفايزر / بيونتيكمركز صحي الزعتري الشاملالمفرقفايزر / بيونتيكمركز صحي شمال مأدبا الشاملمأدبافايزر / بيونتيكمركز صحي البتراء الشاملمعانفايزر / بيونتيكمركز صحي معان الشاملمعانفايزر / بيونتيك