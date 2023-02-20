الصحة تنظم جلسة نقاشية حول خطة إعداد استراتيجية التمويل الصحي

الوكيل الإخباري - مندوبا عن وزير الصحة رعى الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة الصحة لمناقشة خطة إعداد استراتيجية التمويل الصحي وعرض نتائج الحسابات الصحية الوطنية للعامين 2018-2019.



وأشاد الشبول بجهود الفريق الوطني للحسابات الصحية الوطنية في إعداد مؤشرات الحسابات الصحية الوطنية وفق المنهجية المحدثة من منظمة الصحة العالمية، وكشف أن الإنفاق الصحي الجاري لعام 2019 قد بلغ مليارين ومئتي مليون دينار أردني وهو ما شكل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي. أما نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الجاري فقد بلغ 212 ديناراً أردنياً.

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وبين أن استراتيجية التمويل الصحي التي تعمل الوزارة على اعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي هي واحدة من المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى توفير التمويل اللازم لاستدامة التمويل للنظام الصحي بكفاءة وعدالة وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين دون تكبدهم أي صعوبات مالية.



وشكر الشبول كلا من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم لإعداد الاستراتيجية والحسابات الصحية الوطنية.



من جهتها قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي ان المنظمة وضعت توجهات ومنهجيات عملية منبثقة من تجارب دولية واقتراحات خبراء في مجال التمويل الصحي تساعد على بلورة الرؤى الاستراتيجية.



وأثنت الراعبي على جهود المصادقة على نتائج الحسابات الصحية والتي أنجزت بالاعتماد على منهجية منظمة الصحة العالمية والتي سيكون لمخرجاتها دور هام في إعداد الإستراتيجية بناءً على الأدلة.



وأكدت الراعبي على مواصلة دعم منظمة الصحة العالمية لإنتاج وتطوير ومأسسة الحسابات الصحية في الأردن.



وعرض مدير ادارة الشؤون الادارية في وزارة الصحة معين أبو الشعر نبذة عن الحسابات الصحية الوطنية والتحديثات على المنهجية المتبعة لاحتساب مؤشرات الانفاق الصحي، فيما عرض مدير مديرية الأمراض غير السارية في الوزارة الدكتور أنس المحتسب سياسة التمويل الصحي استفادة من الحسابات الصحية الوطنية.



واستعرض اختصاصي الاقتصاد الصحي الرائد عماد المومني من الخدمات الطبية الملكية نتائج الحسابات الصحية الوطنية فيما عرض خبير الاقتصاد الصحي في مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور شكري عرفة خطة العمل المزمع اتباعها لإنتاج وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصحي.



وحضر الحفل مندوبة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماري هورفرز ورئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان ورئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور فراس القضاة ومديرة مكتب الصحة والسكان في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في الأردن بيثاني هابرر ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة قطب والعين الدكتور يوسف القسوس ورئيس الشبكة الشرق أوسطية امفنت الدكتور مهند النسور وأمين المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وعضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور بهاء عمارين ومدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج وعدد من المهتمين بالشأن الصحي.