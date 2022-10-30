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الأحد، 30-10-2022 04:07 م

الصحة تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي

مبنى-وزارة-الصحة


الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، شارك فيها الكوادر الإدارية والقيادية.

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وتهدف الورشة إلى التعريف بمفهوم مواطنة الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الوعي بين القيادات وأهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي العالمية.


وناقش المشاركون بحضور أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، ومدراء الإدارة في الوزارة، أهمية توظيف البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي والوصول إلى النتائج الدقيقة في تطوير وتصنيف المستندات والسجلات الصحية، وإدارة المشاريع، ومنهجية قياس جاهزية المؤسسة لذلك.


 




 

 


 

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