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الأربعاء، 06-07-2022 04:49 م

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة اليوم ‏الأربعاء، وبالتعاون مع ‏الشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) ورشة ‏تدريبية ‏بعنوان "تنشيط الرصد والمستجدات الوبائية وآلية التبليغ عن الأمراض السارية والاسهالات".

‏وتهدف الورشة التي تأتي بالتزامن مع إعداد التقرير الأسبوعي للأمراض السارية لضمان استمرار التعاون المشترك بين رؤساء اقسام الرصد في وزارة الصحة، وتنشيط الرصد من خلال التبليغ المستمر عن الأمراض السارية والاسهالات، وذلك للحد من التقرير ‏الصفري في المراكز الصحية.

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