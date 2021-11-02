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الثلاثاء، 02-11-2021 05:15 م

الصحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز خدمات الطوارئ

وزارة الصحة 2


 الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ورشة متخصصة لوضع خارطة طريق تعزز نظام خدمات الطوارئ في المستشفيات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - مكتب الأردن.

وقالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والإدارية، الدكتورة إلهام خريسات، إن الورشة تهدف إلى تحقيق الريادة في الرعاية الصحية المقدمة على الصعيد الوطني، لتجاوز التحديات التي تواجهنا في ظل الظروف الصحية الدقيقة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضافت، خلال الورشة، التي شارك فيها 40 خبيرا من جميع القطاعات الطبية، أن مفهوم الرعاية الصحية المميزة يعد الهدف المنشود لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير الخدمات الصحية في جميع الأصعدة والمحاور من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء مراكز الرعاية الثانوية، مرورا بالرعاية الطبية الطارئة.

وبينت أن الوزارة حريصة على المتابعة لتطوير وتذليل العقبات أمام تطوير الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، حيث أن رعاية المريض تبدأ من خارج المستشفى من مكان إسعافه مروراً في أقسام الطوارئ بشكل متجانس ومتكامل حتى مراحل الشفاء والتأهيل، وذلك من خلال ضمان توزيع الموارد والاستغلال الأمثل للموارد بحيث تكون دائماً خط الدفاع الأول.

بدوره، قال منسق البرنامج رئيس اختصاص طب الطوارئ والحوادث، الدكتور عماد أبو يقين، إن الهدف من الورشة التي تستمر يومين، تحسين خدمات الطوارئ، من خلال اللقاءات مع المعنيين والخبراء في هذا المجال، لوضع خارطة طريق لتحسين خدمات الطوارئ، وتحديد الأولويات وتنفيذها. 

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