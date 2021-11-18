الصحة تنفذ ورشة مشتركة للتوعية بشأن مضادات الميكروبات

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ورشة عمل مشتركة للتوعية بشأن مضادات الميكروبات، نظمت بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة.

اضافة اعلان



وأكدت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، خلال افتتاحها فعاليات الورشة مندوبا عن وزير الصحة، أهمية تشاركية الأدوار بين مختلف القطاعات الصحية وصناع السياسات لتوحيد الجهود، وفق آلية عمل مشتركة للتوعية بشأن مضادات الميكروبات، ومنع ظهور وانتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وذلك لاحتواء الظاهرة وتفادي حدوث أي تبعات صحية على الإنسان أو الثروة الحيوانية.



وشارك في الورشة ممثلون عن المديريات المركزية في وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، ووزارة الزراعة، ونقابات الأطباء، والأطباء البيطريين، الصيادلة، إضافة إلى الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا. وتأتي الورشة بالتزامن مع إطلاق وزارة الصحة الحملة الإعلامية للتوعية بشأن مضادات الميكروبات من 18- 24 الشهر الحالي، عن طريق مديرية التوعية والإعلام الصحي والمديريات المعنية بالحملة بمختلف وسائل التواصل والتي حملت شعار "معًا يمكننا نشر الوعي حتى نسهم بوقف مقاومة الميكروبات للأدوية" وتهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بمضادات الميكروبات، وتأكيد أهمية عدم تناول أي مضادات حيوية دون استشارة الطبيب المختص، والإلتزام بالتعليمات التي حددتها الوزارة.

