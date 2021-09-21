الصحة تنفي إلغاء الموجز الإعلامي للإصابات بكورونا

الوكيل الاخباري - نفى أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا د . عادل البلبيسي ما تم تناقله حول إلغاء النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة الصحة والتي تبين أعداد الإصابات والوفيات ونسب الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا ، مؤكداً أن كل ما يقال في هذا الجانب عار عن الصحة .



وأضاف في تصريحات صحفية أنه كلما زاد عدد المحصنين ممن تلقوا جرعتي اللقاح كلما قلت نسبة العودة للمربع الأول أو حتى الدخول في موجات وبائية جديدة .

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