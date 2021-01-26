الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - وجّه عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، في وزارة الصحة الدكتور بسام حجاوي، رسالة إلى الأردنيين ، مفادها أهمية الإقبال للتسجيل على المنصة الخاصة بتلقي لقاح كورونا ، لحمايتهم وحماية كبار السن من الوباء، حيث أطلقتها الوزارة مؤخرا.

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وبين حجاوي ، الثلاثاء ، في تصريحات صحافية، أن اللقاح شأنه احتواء الجائحة التي تضرب الانظمة الصحية، وقال "لا حل لاحتواء الجائحة الا بالمطعوم".



وأضاف ، أن التسجيل عبر المنصة في تزايد، إلا أنه ما زال متواضعا، حيث وصل عدد المسجلين نحو (330) ألفا - لحظة كتابة الخبر - .



"عدد قليل جدا من الاشخاص ، الذين تلقوا اللقاح ظهرت عليهم أعراض جانبية خفيفة، لا تذكر، ولمدة لا تزيد عن نصف ساعة" ، وفق حجاوي .

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