الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - وجّه عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، في وزارة الصحة الدكتور بسام حجاوي، رسالة إلى الأردنيين ، مفادها أهمية الإقبال للتسجيل على المنصة الخاصة بتلقي لقاح كورونا ، لحمايتهم وحماية كبار السن من الوباء، حيث أطلقتها الوزارة مؤخرا.
وبين حجاوي ، الثلاثاء ، في تصريحات صحافية، أن اللقاح شأنه احتواء الجائحة التي تضرب الانظمة الصحية، وقال "لا حل لاحتواء الجائحة الا بالمطعوم".
وأضاف ، أن التسجيل عبر المنصة في تزايد، إلا أنه ما زال متواضعا، حيث وصل عدد المسجلين نحو (330) ألفا - لحظة كتابة الخبر - .
"عدد قليل جدا من الاشخاص ، الذين تلقوا اللقاح ظهرت عليهم أعراض جانبية خفيفة، لا تذكر، ولمدة لا تزيد عن نصف ساعة" ، وفق حجاوي .
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