الجمعة 20-11-2020
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الجمعة، 20-11-2020 03:05 م

الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين

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الوكيل الإخباري- وجه مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور وائل الهياجنة رسالة للأردنيين بضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات في المرحلة الحالية، وفي حال استمر الالتزام بهذا الحال، لن يصل الأردن إلى مرحلة الحظر الشامل، خاصة أن الدولة تعني القطاع الصحي اهتماما كبيرا من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وغيرها من الإجراءات.

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وأكد الهياجنة، إنه خلال الأيام القليلة الماضية لوحظ التزام بارتداء الكمامات في مختلف محافظات الأردن بشكل ملموس.


وقال ، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ما زالت مرتفعة والنسبة الإيجابية بالنسبة للفحوصات التي تجرى يوميا تدور حول 22 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات من 3 إلى 5 آلاف على صعيد أسبوعي لا يشكل ارتفاعا عاليا.



 




 

 


 

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