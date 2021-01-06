الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين

الوكيل الاخباري -

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أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حملة وطنية للتوعية بأهمية أخذ لقاح كوفيد-19 للفئات المستهدفة التي حددتها الوزارة ضمن أولويات المرحلة الأولى بهدف تشجيعهم على التسجيل عبر الرابط المخصص (vaccine.jo/cvms).وتهدف الحملة التي أطلقتها الوزارة، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الشركاء من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية، إلى نشر رسائل التوعية الصحية حول أهمية المطعوم والرد على الشائعات عبر وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي، وتوضيح إجراءات التسجيل ونشر المعلومات الصحيحة حول مأمونية وفاعلية اللقاح تزامناً مع بدء تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا خلال الشهر الحالي.وتضم اللجنة الوطنية الشركاء المحليين العاملين بالقطاع الصحي متمثلة بوحدة إعلام رئاسة الوزراء والجمعية الملكية للتوعية الصحية والشركاء الدوليين والاقليميين، وهم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية.وبينت الوزارة أن عدد المسجلين على موقع أخذ المطعوم لغاية الآن وصل 140 ألف مواطن.وتدعو الوزارة المواطنين إلى التسجيل لتلقي اللقاح والالتزام بالموعد حال تلقي الرسالة النصية للمسجلين واعتماد موقع وزارة الصحة وصفحات الوزارة الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة حول مستجدات لقاح كورونا.